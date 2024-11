Jogadores do Tottenham celebram gol contra o Aston Villa na Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 13:01 • Londres (ING)

O Tottenham está inteiro na briga pelas vagas continentais na Premier League. A equipe londrina conseguiu grande virada sobre o Aston Villa em casa, por 4 a 1, e saltou da segunda metade da tabela para a sétima colocação na tabela da competição.

O brasileiro Richarlison, tentando recuperar seu lugar entre os titulares, viveu minutos de altos e baixos no confronto da 10ª rodada. O atacante entrou em campo aos 11 minutos da segunda etapa, substituindo Heung-min Son; pouco mais de 20 minutos depois, deu assistência para Solanke marcar o terceiro gol, mas sentiu a posterior da coxa esquerda ao se esticar para o passe, e precisou ser substituído.

Ainda na primeira etapa, Morgan Rogers aproveitou rebote de escanteio na área e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar para os Lions; a virada do Tottenham começou a ser construída com gol de Brennan Johnson; Solanke, além do terceiro gol, já havia marcado o segundo; e Maddison, nos acréscimos, marcou um lindo gol de falta para fechar a conta.

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham 4x1 Aston Villa

10ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 3 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (árbitro); James Mainwaring e Wade Smith (auxiliares); Peter Bankes (quarto árbitro); David Coote e Richard West (VAR)



🥅 Gols: Morgan Rogers (AVL - 32' 1T); Brennan Johnson (TOT - 4' 2T); Dominic Solanke (TOT - 30' 2T e 34' 2T); James Maddison (TOT - 51' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Pedro Porro e Cristian Romero (TOT)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero (Ben Davies), Radu Dragusin e Destiny Udogie (Archie Gray); Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur (Yves Bissouma) e Pape Matar Sarr; Brennan Johnson, Dominic Solanke e Heung-min Son (Richarlison [James Maddison])



ASTON VILLA (Técnico: Julen Lopetegui)

Emiliano Martínez; Matty Cash (Diego Carlos), Ezri Konsa, Pau Torres e Lucas Digne; Amadou Onana e Youri Tielemans (Boubacar Kamara); John McGinn (Leon Bailey), Morgan Rogers (Jhon Durán) e Jacob Ramsey (Jaden Philogene-Bidace); Ollie Watkins