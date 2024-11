Resultados do futebol desta sexta-feira (08/11/2024)

Entre os resultados do futebol desta sexta-feira (08), os maiores destaques ficaram por conta das vitórias de Internacional e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro sobre Fluminense e Grêmio, respectivamente. Além disso, tivemos jogos por La Liga, Bundesliga, Campeonato Francês, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Resultados do futebol de sexta-feira, 08 de novembro de 2024

Resultado do jogo do Palmeiras

O Palmeiras derrotou o Grêmio por 1 a 0 nesta sexta-feira (8), no Allianz Parque, e encerrou a sequência de duas partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. O atacante Estêvão, aos 26 minutos do segundo tempo, aproveitou rebote dentro da área para marcar o único gol do confronto.

Com o resultado, o Verdão chegou aos 64 pontos e diminuiu a distância para o Botafogo, líder da competição, com 67. Já o Tricolor segue com 39 pontos, na décima primeira colocação.

continua após a publicidade

Resultado do jogo do Fluminense

O Internacional derrotou o Fluminense por 2 a 0, nesta sexta-feira (8), pela 33ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. O centroavante Rafael Borré e o meia Bruno Henrique foram os autores dos gols da partida. Com o triunfo, o Colorado chegou aos 59 pontos e assumiu a 4ª colocação na classificação. Por outro lado, o Tricolor segue com 37 pontos e na 14ª colocação.

Resultados do futebol: Inter comemora gol na vitória sobre o Fluminense (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Resultados do Campeonato Brasileiro

Internacional 2 x 0 Fluminense

Palmeiras 1 x 0 Grêmio

Resultados da La Liga

Rayo Vallecano 1 x 3 Las Palmas

Resultados da Bundesliga

Union Berlin 0 x 0 Freiburg

Resultados do Campeonato Italiano

Lecce 1 x 1 Empoli

Resultados do Campeonato Francês

Olympique de Marselha 1 x 3 Auxerre

Resultados do Campeonato Saudita

Al-Hilal 3 x 1 Al-Ettifaq

Al-Ahli 2 x 0 Al-Raed

Al-Riyadh 0 x 1 Al-Nassr