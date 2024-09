Mão na bola: como funciona a regra no futebol?

Mão na bola é uma das regras mais interpretativas e polêmicas do futebol. (Foto: FIFA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 15:35 • São Paulo

A regra da mão na bola no futebol é uma das mais importantes e, ao mesmo tempo, mais polêmicas. Com a evolução do esporte, a FIFA e outras federações precisaram adaptar essa regra para torná-la mais clara, especialmente após o uso do VAR (árbitro assistente de vídeo). A interpretação da mão na bola pode variar, e isso gera muitas dúvidas tanto para jogadores quanto para torcedores.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Regra sobre mão na bola (2024/2025)

Infração de mão na bola ocorre quando:

Um jogador toca deliberadamente a bola com a mão/braço, por exemplo, movendo a mão/braço em direção à bola.

A mão/braço está em uma posição que aumenta "artificialmente" o tamanho do corpo. Isso é considerado quando a posição da mão/braço não é uma consequência natural ou justificável pelo movimento corporal do jogador na situação específica.

Marcar um gol diretamente com a mão/braço, mesmo que acidentalmente.

Se um jogador imediatamente após a bola tocar sua mão/braço (mesmo que acidental), criar uma chance clara de gol ou marcar um gol.

Não é considerado infração se a bola tocar a mão/braço diretamente da própria cabeça, corpo ou pé do jogador (ou de outro jogador que esteja próximo), a menos que a mão/braço esteja em posição antinatural que amplie o corpo.

Exemplo 1:

Durante um ataque, um cruzamento é feito na área. O zagueiro, ao tentar bloquear o cruzamento, coloca o braço de forma aberta, aumentando o tamanho do corpo. A bola bate no braço, que está numa posição não natural. Nesse caso, mesmo que não tenha sido intencional, será marcada a falta de mão na bola, pois o braço estava em uma posição que aumentou artificialmente o tamanho do corpo.

Exemplo 2:

Um atacante tenta driblar o zagueiro dentro da área de pênalti e a bola bate no joelho do atacante antes de tocar acidentalmente seu braço, que está próximo ao corpo. O atacante prossegue com a jogada e marca o gol. Nesse caso, o gol será anulado, pois, mesmo que o toque tenha sido acidental, o jogador criou uma chance de gol imediatamente após o toque na mão/braço.

O que é considerado mão na bola no futebol?

De acordo com as regras da FIFA, uma infração de mão na bola ocorre quando o jogador toca a bola com a mão ou o braço de forma deliberada. Isso significa que o movimento do braço ou da mão deve ser intencional e feito para desviar ou interferir no jogo. A FIFA define que o braço começa a partir da linha da axila, sendo essa a área que pode causar infração caso entre em contato com a bola​.

O toque de mão ou braço em posição antinatural, como quando o jogador amplia o espaço do corpo para dificultar a passagem da bola, também é considerado falta. Mesmo que não tenha intenção, a posição do braço pode resultar em uma infração se ela afetar diretamente a jogada. Isso é válido principalmente dentro da grande área, onde essas ações podem resultar em pênaltis.

Quando não é falta por mão na bola?

Existem diversas situações em que o toque de mão ou braço não é considerado falta. Se a bola bate no braço ou mão do jogador vinda diretamente de seu próprio corpo ou de outro jogador próximo, a infração geralmente não é marcada. Isso porque, nesses casos, o jogador não teve tempo de reagir, e o contato é considerado acidental.

Além disso, se a bola tocar a mão de um jogador enquanto ele estiver caindo e o braço estiver servindo de apoio no chão, não será marcada falta, desde que o braço não esteja estendido de forma a ampliar a área de contato. Um exemplo comum é o caso de jogadores que escorregam ou caem e a bola toca em suas mãos enquanto eles tentam se levantar​.

O que mudou com o VAR?

O VAR trouxe mais precisão à aplicação da regra da mão na bola, mas também aumentou as discussões sobre as interpretações da regra. Com a ajuda do VAR, os árbitros podem revisar lances duvidosos e verificar se houve contato com a mão ou braço de forma intencional ou antinatural. No entanto, como a análise envolve o julgamento humano, algumas decisões continuam sendo controversas, principalmente em situações de toque acidental.

O uso do VAR na análise de lances envolvendo mão na bola é especialmente frequente em cobranças de pênalti. Se um jogador tocar a bola com a mão dentro da área, o VAR pode revisar o lance e, se o árbitro considerar que houve infração, um pênalti pode ser marcado.

Mão do goleiro fora da área

Quando o goleiro toca a bola com a mão fora da sua área, ele está sujeito às mesmas regras que os demais jogadores. Isso significa que, se o goleiro usar as mãos fora da grande área, será marcada falta por mão na bola, e a equipe adversária terá direito a um tiro livre direto. No entanto, se o goleiro tocar a bola com a mão dentro da área após receber um passe de um companheiro de equipe, será marcado tiro livre indireto, e não haverá punição disciplinar​.