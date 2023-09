O catalão de 52 anos teve d fazer uma cirurgia nas costas por conta de fortes dores no local. Apesar de sua ausência, Pep Guardiola é um dos candidatos ao prêmio de treinador do mês na Premier League, junto com Mikel Arteta (Arsenal), Ange Postecoglou (Tottenham), David Moyes (West Ham) e Jürgen Klopp (Liverpool).