Revelado pelo Independiente del Valle, Kendry Páez nasceu no dia 4 de maio de 2007 em Guaiaquil, no Equador, e subiu para o time profissional no início deste ano. A joia, considerada uma das maiores da história do futebol equatoriano, já acertou sua transferência para o Chelsea em 2025, quando completar 18 anos.