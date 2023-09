O Real Madrid recebe a Real Sociedad neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. O duelo será transmitido com exclusividade pelo Star+ (streaming). Os mandantes estão 100% na competição até aqui, enquanto os visitantes empataram os três primeiros jogos e venceram o último.