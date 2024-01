Nesta quarta-feira (3), às 15h15 (horário de Brasília), o Real Madrid recebe o Mallorca no Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), em jogo válido pela 19ª rodada de La Liga. Os merengues de Carlo Ancelotti lideram a competição, empatados em pontos com o Girona - superam no saldo de gols -, e querem dar sequência à boa fase, enquanto os Bermellones, com 18 pontos, querem se segurar na briga contra o rebaixamento. O jogo terá transmissão do Star+.