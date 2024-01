O destaque é o meia boliviano Miguelito. O atleta de 19 anos é uma das maiores joias do Peixe e vai disputar sua primeira Copinha pelo Peixe. Miguelito chegou a treinar com os profissionais com Odair Hellmann, mas sofreu com lesões e agora terá a oportunidade de conduzir o Peixe na principal competição de base do país.