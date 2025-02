Com show de reforços, Aston Villa vira sobre o Chelsea

Com dois gols de Asensio e duas assistências de Rashford, o Aston Villa virou o jogo contra o Chelsea pela 26ª rodada da Premier League. A partida começou intensa e logo no começo, Enzo Fernández marcou pelos Blues. No segundo tempo, os reforços do Aston Villa deram as caras: Rashford e Asensio brilharam e foram protagonistas da virada.

O jogo entre duas das potências da Premier League foi eletrizante como esperava ser. O Chelsea começou na frente e caso mantivesse o resultado, chegaria na zona de classificação da Champions, ficando em 4º. Porém, o Aston Villa teve outros planos. Rashford deu duas assistências a Asensio e assim viraram o jogo. Com a vitória, os Villains chegam a 7ª posição, enquanto o Chelsea cai para a 6ª. A diferença entre os dois times é de um ponto.

Como foi o jogo?

O jogo foi intenso desde o apito inicial do árbitro. O Chelsea dominou grande parte do primeiro tempo, e nos primeiros 20 minutos, foi absoluto. Aos nove minutos, Enzo Fernández marcou o primeiro gol do jogo.

Neto chegou com rapidez na direita, cruzando para a área, onde o único que apareceu foi o argentino, que estufou as redes. Ainda no primeiro tempo, o Aston Villa demonstrou que não estava morto no confronto, e deixou o melhor para o seguir do jogo.

No segundo tempo, o time da casa acordou. O Aston Villa começou a reagir. No primeiro minuto da segunda etapa, Rashford entrou no lugar de Ramsey, assim alterando o rumo da partida. O gol do empate saiu aos 59', com um cruzamento para a área.

Enzo Fernández após o apito final do jogo, visivelmente abatido com a derrota do Chelsea. (Photo by Darren Staples / AFP)

O defensor até tirou, porém, Rashford conseguiu tocar, cruzando para a área. Asensio, sem goleiro, enfiou para o fundo do gol. O segundo gol no fim da partida. Em jogada de escanteio curto, a bola voltou para Rashford, que cruzou para Asensio novamente, chutando para o gol e contando com o frango do goleiro Jørgensen.

O que vem pela frente?

Na 27ª rodada da Premier League, o Chelsea busca acabar com a sequência negativa e enfrenta o Southampton em sua casa, às 17h15, na próxima terça-feira (25). O Aston Villa, por sua vez, visitará o Crystal Palace no mesmo dia, porém em outro horário, às 16h30 (de Brasília)