Real Madrid x Barcelona: Mbappé e Yamal reeditam disputa entre Galácticos e La Masia

Lamine Yamal e Mbappé são os astros de Real Madrid x Barcelona (Fotos: AFP; Wojtek RADWANSKI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 07:15 • Madri (ESP)

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado (26), às 16h (hora de Brasília) no Estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada de La Liga, em jogo recheado de craques. Dois deles, Kylian Mbappé e Lamine Yamal, são símbolos de uma das maiores diferenças entre os rivais: a maneira como montam seus elencos.

➡️ Vale a liderança! Veja a classificação atualizada e simule os próximos jogos de La Liga

Mesmo contratado a custo-zero, o atacante francês chegou ao clube da capital como a peça que faltava em um elenco já estrelado, com Bellingham, Vini Jr e Rodrygo. Logo, o atacante acabou se tornando símbolo da "terceira versão" dos Galácticos, nome pelo qual ficou conhecida a equipe formada entre os anos de 2000 e 2004 com alguns dos melhores jogadores do mundo na época.

E por mais que a temporada ainda esteja no início, já é possível afirmar que o jogador justificou a expectativa: em nove jogos disputados por La Liga, marcou seis gols e deu uma assistência. É o artilheiro do Real Madrid na competição e vice-artilheiro no geral, empatado com Ayoze Pérez (Villarreal) e atrás apenas de Lewandowski, do Barcelona (12 gols).

Lamine Yamal, por outro lado, foi revelado por La Masia, a categoria de base do Barcelona. O local ficou conhecido por revelar alguns dos melhores jogadores da última década como Busquets, Xavi, Iniesta e Lionel Messi, graças a uma filosofia de jogo clara e processos bem definidos para a formação de atletas.

Foi o caso do espanhol, que passou a se destacar pela equipe profissional do Barça já na segunda metade da última temporada. Sua participação na Eurocopa, no entanto, foi um divisor de águas: foi durante o torneio, vencido pela Espanha, que o atacante atingiu a condição de jovem astro do futebol mundial, graças a seus gols e dribles decisivos.

Com o término da competição, o atleta assumiu a condição de titular absoluto do Barcelona, algo que não tinha até então, e não decepcionou: atualmente, é o jogador com mais assistências em La Liga (6) e também o segundo com mais dribles no campeonato até o momento (30).

'El Clásico' deste final de semana será o primeiro em que Mbappé e Yamal se enfrentam por Real Madrid e Barcelona, respectivamente. Mas tudo indica que este será apenas o início de uma rivalidade individual que promete durar muitos anos.

▶️ Real Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo por La Liga

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional