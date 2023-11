A forma como o jogo se desenhou chama a atenção, uma vez que Rodrygo só foi titular por conta de uma indisposição de Brahim Díaz. Mas o brasileiro fez valer a oportunidade e logo aos 14 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com um lindo gol. O camisa 11 fez fila na defesa do Cádiz, limpando quatro jogadores e finalizou no ângulo do goleiro Ledesma. Já na segunda etapa, o Real Madrid manteve o amplo domínio das ações do jogo. O segundo gol de Rodrygo saiu na altura dos 20 minutos e foi tão bonito quanto o primeiro. O jovem de 22 anos recebeu pelo ladoo esquerdo e avançou, passando mais uma vez por quatro marcadores e chutou no canto do goleiro, de forma indefensável.