ATLÉTICO DE MADRID 1X0 MALLORCA

Ainda em Madrid, o Atleti venceu e subiu na tabela. Mesmo com muita dominância, os Colchoneros só abriram o placar no meio do segundo tempo, com Griezmann. O atacante francês está a três gols de passar Luis Aragonés e se tornar o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid.