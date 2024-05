Real Madrid tem interesse em estrela do Liverpool

(Foto: PAUL ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 11:26 • Madri (ESP)

Sonho do Real Madrid há muitas temporadas, Trent Alexander-Arnold, lateral e estrela do time do Liverpool, pode se tornar o novo reforço do time de Carlo Ancelotti após o fim de seu contrato, previsto para acabar em 2025. O inglês viria para se tornar o futuro da posição e ir para o lugar de Dani Carvajal que, mesmo mantendo boa fase, possui idade mais avançada.

Segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador é um alvo dos Blancos porquê eles realmente adoram o jogador, se tornando a melhor opção caso não renove com os Reds.

Além de Alexander-Arnold, o Real Madrid possui acordo quase fechado com Alphonso Davies, mas ainda tem que se acertar com o Bayern de Munique, que pretende vender o lateral por 50 milhões de euros, o dobro do valor oferecido pelos Merengues.

Após ter eliminado os Bávaros em virada histórica na semifinal da Champions League, o Real Madrid joga a decisão da competição europeia contra o Borussia Dortmund, em Wembley, no dia 1 de junho. Já campeão do Campeonato Espanhol, o clube da capital espanhola enfrenta o Alavés, décimo primeiro colocado da competição, em preparação para a final.

