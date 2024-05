Real Madrid venceu o 36° Campeonato Espanhol de sua história (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 09:32 • Madri (ESP)

A final da Champions League está cada vez mais próxima. Carlo Ancelotti, em entrevista antes da partida contra o Alavés nesta terça (14), mostrou estar incerto sobre a escalação do Real Madrid na partida mais importante do ano: a decisão contra o Borussia Dortmund no dia 1 de junho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O treinador italiano garantiu que decidirá entre Lunin ou Courtois na mesma semana da final, além de comentar sobre Militão e as baixas chances do zagueiro ser titular, já que ficou afastado por lesão desde agosto do ano anterior, junto a isso, falou da atual lesão de Tchouaméni, que pode deixá-lo fora dos relacionados na Liga dos Campeões.

- Vou escolher o goleiro para a final uma semana antes. Lunin teve uma temporada fantástica e nos ajudou muito e Courtois é o melhor goleiro do mundo se estiver no seu nível. Ele não jogou nove meses e está de volta. Também queremos dar ao Kepa a oportunidade de jogar, mas não é fácil - disse Ancelotti, um dia antes da partida contra o Alavés por La Liga.

➡️ Confira os mercados do Lance! Betting para apostar e fazer a boa na final da Champions!

- Se a final fosse amanhã, Militão não seria titular. Ele precisa de ritmo e minutos e está cada vez melhor. O objetivo é chegar com todo o elenco no seu melhor. Courtois e Militão retornaram recentemente, precisam de minutos e aproveitamos esses jogos. Ele (Tchouaméni) tem poucas chances de estar na final, mas não está descartado. Ele não está com dores e esta semana será importante - acrescentou o italiano.

(Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Ancelotti também brincou com a imprensa dizendo estar tranquilo e no seumelhor momento. "A lua de mel continua e amanhã continuaremos comemorando a Liga".

➡️ Bomba: Mbappé pagou para torcida organizada do PSG vaiar Neymar em campo, afirma jornalista

Já campeão do Campeonato Espanhol, Ancelotti e o Real Madrid enfrentam o Alavés, décimo primeiro colocado da competição, em preparação para a final da Champions League contra o Borussia Dortmund. O time estrelado pelo ataque brasileiro formado por Vini Jr e Rodrygo pode conquistar seu décimo quinto do maior torneio europeu.

FUT INTERNACIONAL