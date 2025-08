Ao longo de 123 anos de história, grandes jogadores vestiram a camisa do Real Madrid. Cada um, à sua maneira, deixou uma marca indelével, elevando o branco merengue a um patamar mítico no futebol mundial. Contudo, nem todos os craques do futebol obtiveram experiências bem-sucedidas no maior clube do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A espanhola "Rádio Marca", nesse sentido, com base em arquivos históricos e sua memória jornalística, elaborou uma lista com as cinco piores contratações da história do Real Madrid. Os critérios adotados pelos especialistas envolveram o valor investido, as expectativas geradas e o desempenho em campo.

continua após a publicidade

— Se há espaço no museu do Real Madrid para 15 títulos da Liga dos Campeões, também há espaço para estas cinco contratações que não mudaram nada. Pelo contrário, deixaram milhões de dólares em buracos e corações partidos — definiu o jornalista Miguel Ángel Toribio, responsável pela lista.

📜 Lista do Real Madrid feita pelo "Rádio Marca" 📻

A decadente lista começa com nomes pouco conhecidos pelo mundo da bola, como Julien Faubert, Robert Prosinecki e Manolo Canabal — três jogadores que, em diferentes gerações, tiveram passagens discretas e quase irrelevantes pelo clube.

continua após a publicidade

O segundo pior colocado da lista é um nome especial para os brasileiros: Kaká. Após ser eleito o melhor jogador do mundo em 2007 e encantar o Velho Continente com a camisa do Milan, o meia chegou aos Galácticos em 2009 por 67 milhões de euros.

No entanto, entre lesões recorrentes, especialmente na região da virilha, o ex-São Paulo esteve longe de corresponder ao investimento. Disputou 120 partidas e marcou 29 gols e não desempenhou com a consistência o clube tanto esperava.

— Vencedor da Bola de Ouro, ídolo do Milan, uma contratação promissora em 2009. Custou € 67 milhões, uma fortuna na época. Mas entre dores na virilha, cirurgias e uma personalidade sem graça em comparação com o brilhantismo de Cristiano, Kaká ficou muito aquém das expectativas. Jogou 120 partidas e marcou 29 gols, mas nunca foi o trequartista desejado. "Uma contratação que precisava ser feita" e que deu errado — disse Toribio, sobre a passagem de Kaká no Real Madrid.

Kaká em passagem pelo Real Madrid (Foto: Odd Andersen/AFP)

O primeiro lugar é quase incontestável: Eden Hazard. Contratado por 120 milhões de euros, tornou-se o jogador mais caro da história do Real Madrid. Chegou fora de forma, sofreu uma grave lesão ainda nos primeiros jogos, e jamais conseguiu retomar o nível que o consagrou no Chelsea. Em quatro temporadas, participou de 76 partidas, com 7 gols. Sua passagem é lembrada mais pela frustração do que por qualquer brilho técnico.

— Um jogador com a qualidade de Messi no Chelsea, que se desvaneceu assim que chegou a Madrid — lamentou Toribio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.