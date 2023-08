De acordo com o jornal "Marca", o clube montou uma lista com nomes que podem reforçar a meta do Real Madrid. O favorito é o marroquino Yassine Bounou, do Sevilla, que foi um dos destaques da seleção do Marrocos na Copa do Mundo do Qatar. Além de "Bono", Kepa Arrizabalaga, Lloris e Keylor Navas figuram na lista, segundo o periódico.