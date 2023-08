- Vou ter essa oportunidade de trabalhar com uma comissão toda de brasileiros, que tem o Chamusca à frente. Na equipe dele, o auxiliar Claudinho, com quem trabalhei no América-MG. Além disso, tem outros três jogadores do Brasil no elenco: o goleiro Maílson, o volante Flávio e o atacante Matheus, que está chegando do Japão. E isso vai facilitar minha adaptação - contou.