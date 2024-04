Real Madrid perde jogador titular para a segunda partida contra o Manchester City

Real Madrid e Manchester City empatam em 3 a 3 pela ida das quartas da Champions League (Divulgação/Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 18:22 • Madri (ESP)

A corrida pelo título da Champions League está nas fases finais, e Real Madrid e Manchester City duelam pela vaga na semifinal. O primeiro confronto terminou empatado em 3 a 3, e o time merengue já tem um desfalque para a volta.

No primeiro minuto de jogo, o meio-campista Tchouaméni levou cartão amarelo pela falta cometida em Grealish e está suspenso para a segunda partida, no Etihad Stadium, na Inglaterra, no dia 17 de abril, a partir das 16h (de Brasília).

➡️Em jogo de seis gols, Real Madrid e Manchester City promovem principal jogo do dia na Champions; veja os lances

Com o placar empatado, ambas as equipes precisam de uma vitória simples para avançar de fase. Em caso de mais um empate, a disputa vai para as penalidades.

