Em jogo de seis gols, Real Madrid e Manchester City promovem principal jogo do dia na Champions; veja os lances

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 17:58 • Madri (ESP)

As quartas de final da Champions League começaram pegando fogo com duas partidas. Na Espanha, Real Madrid e Manchester promoveram o principal duelo desta terça-feira (9), que terminou com empate em 3 a 3, marcado por duas viradas no placar.

Com este resultado, ambas as equipes precisam vencer no tempo regulamentar, no Etihad Stadium, para avançar à semifinal. Em caso de um novo empate, a disputa vai para as penalidades.

MUITA EMOÇÃO!

Desde o apito inicial, o confronto mostrou que seria de alta intensidade. Com apenas dois minutos, Bernardo Silva inaugurou o marcador com um gol de falta, em falha de posicionamento de Lunin.

Os primeiros 15 minutos de jogo pegaram fogo, marcados pela virada do Real Madrid. Em finalização de Camavinga, de fora da área, aos 12', a bola desviou em Rúben Dias e parou no fundo das redes. Logo na sequência, aos 14, Rodrygo recebeu ótima assistência de Vini Jr e botou os merengues à frente.

Apesar do placar favorável ao time de Madri, a partida estava em aberto. No segundo tempo, a intensidade foi mantida e o Manchester City encontrou a virada, a segunda do duelo, com Phil Foden e Gvardiol, aos 21' e 26', respectivamente, ambos de fora da área, no ângulo, no canto do goleiro Lunin.

O time de Guardiola ensaiou a vitória, mas os donos da casa não desistiram e fizeram o sexto gol do confronto, igualando o marcador, desta vez em um golaço de Valverde, novamente em assistência de Vini Jr.

PRÓXIMA PARTIDA

O encontro da volta das quartas de final entre Manchester City e Real Madrid vai acontecer na próxima semana, na quarta-feira (17), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium.

