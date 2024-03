Real Madrid joga mal, mas avança às quartas de final da Champions League com gol de Vini Jr; veja os lances

Vini Jr marca único gol do Real Madrid e garante classificação às quartas de final da Champions League (JAVIER SORIANO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 18:56 • Madrid (ESP)

O Real Madrid entrou em campo, nesta quarta-feira (6), em partida válida pela volta das oitavas de final da Champions League, e ficou só no empate com o RB Leipzig em 1 a 1 (2 a 1 no agregado), no Santiago Bernabéu. O gol dos donos da casa foi marcado por Vini Jr, enquanto Orbán deixou tudo igual.

Com este resultado, o time merengue avança às quartas de final e aguarda o sorteio para conhecer o adversário, marcado para o dia 15 de março. As disputas da próxima fase serão realizadas nos dias 9, 10, 16 e 17 de abril.

➡️ Bellingham recebe suspensão de dois jogos por confrontar árbitro em partida contra o Valencia

⚽COMO FOI A PARTIDA?

A classificação foi suada e o resultado no primeiro jogo foi importantíssimo para os espanhóis. Durante o primeiro tempo, o time do Real Madrid teve bastante dificuldade para criar chances de perigo, e viu o RB Leipzig crescer, com ao menos três oportunidades de gol.

Na segunda etapa, Vinícius Júnior inaugurou o placar, mesmo com um rendimento abaixo. Aos 19', Bellingham conduziu a bola do meio-campo ao ataque e encontrou um belo passe para o brasileiro finalizar para o fundo da rede.

Apesar disso, a comemoração durou pouco. Três minutos se passaram e os alemães encontraram o empate, com Orbán. Em cruzamento da ponta-direita, Carvajal afastou mal e a bola atravessou o lado do campo. Em nova tentativa de lançamento para a área, Orbán venceu a marcação de Nacho e, de cabeça, deixou tudo igual.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Real Madrid volta a campo no domingo (10), a partir das 14h30 (de Brasília), contra o Celta de Vigo, pela 28ª rodada da La Liga.

FUT INTERNACIONAL