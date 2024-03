Deu a lógica! Manchester City define jogo no primeiro tempo e avança na Champions League

Julián Álvarez (esquerda) e Haaland (centro) marcaram dois dos gols do Manchester City na vitória sobre o Copenhagen (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 18:54 • Manchester (ING)

O Manchester City fez valer o seu favoritismo diante do Copenhagen e venceu por 3 a 1 a partida de volta das oitavas de final da Champions League. Os gols do time inglês foram marcados por Akanji, Julián Álvarez e Haaland; Elyounoussi diminuiu para os visitantes.

Com a soma dos dois placares, o Manchester City venceu por 6 a 2 e se classificou para as quartas de final da competição europeia. O time de Guardiola ainda não sabe qual será seu adversário na próxima fase da competição, já que o sorteio que define os duelos será realizado apenas no dia 15 de março, quando todos os classificados forem conhecidos.

Os jogos da próxima fase estão marcados para os dias 9 e 10 de abril (ida), e 16 e 17 de abril (volta).

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Como era de se esperar, o Manchester City teve domínio absoluto na partida. A tarefa, no entanto, ficou ainda mais fácil quando Akanji abriu o placar aos cinco minutos de jogo, finalizando cobrança de escanteio de Julián Álvarez pelo lado direito.

O segundo gol do jogo não demorou muito a ser marcado: Álvarez, mais uma vez, recebeu a bola pelo lado esquerdo, puxou para o maio e finalizou no gol. O goleiro Kamil Grabara não conseguiu defender e deixou a bola passar entre as suas duas mãos, tomando um frango inacreditável aos nove minutos de jogo.

Julián Álvarez contou com a ajudinha do goleiro adversário para marcar um gol diante do Copenhagen (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Com o placar (e a vaga) definidos, o Manchester City seguiu pressionando o Copenhagen, que não tinha opções para sair para o jogo, seja pelo chão ou com lançamentos. Aos 29 do primeiro tempo, entretanto, Elyounoussi arrancou pelo centro e tirou finalmente o Copenhagen da defesa. Mas o desfecho do lance seria ainda melhor que a origem.

O meio-campista acionou o atacante Óskarsson, que fazia o facão, e passou para receber um belo passe de calcanhar na entrada da área. Elyounoussi finalizou de primeira, praticamente da marca do pênalti, e diminuiu o placar com um golaço.

Mas ainda faltava o gol dele, Erling Haaland, o cometa: o centroavante recebeu passe em profundidade, dominou cercado por dois marcadores, limpou a marcação e finalizou no canto do goleiro para ampliar o placar em favor do City.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O próximo jogo do Manchester City acontece no domingo (10), às 12h45 (hora de Brasília), diante do Liverpool, pela Premier League. A partida é um confronto direto na luta pelo título inglês e vale a liderança da tabela.