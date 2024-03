Bellingham recebe suspensão de dois jogos por confrontar árbitro em partida contra o Valencia

(Divulgação / Real Madrid)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 10:58 • Madrid (ESP)

Jude Bellingham, sensação da temporada, foi suspenso por dois jogos após o apito final no empate em 2 a 2 de Real Madrid x Valencia, em La Liga. Na súmula, o árbitro Gil Manzano colocou que o jogador havia xingado o próprio posterior a um lance polêmico nos segundos finais da partida.

Ainda no campo, o meia inglês apontou de maneira agressiva que "foi p**** de um gol". Na ocasião, o árbitro apitou segundos antes da finalização que seria o gol da virada do clube merengue, aos 53 minutos do segundo tempo.

O Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol aplicou uma suspensão de dois jogos no atleta e o Real Madrid tentará diminuir a sanção de Bellingham, pois perderia os jogos contra o Celta no domingo, no Bernabéu, e no sábado, 16 de março, ​​frente ao Osasuna. Após a partida desta quarta (6) contra o RB Leipzig, na volta das oitavas de final da Champions League, o artilheiro do Real na temporada só voltará a entrar em campo contra o Athletic Bilbao no dia 31 de março.

