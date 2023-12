A 15ª rodada do Campeonato Espanhol teve início na sexta-feira (1), com a vitória do Las Palmas sobre o Getafe por 2 a 0. Neste sábado (2), a jornada teve sequência com Real Madrid e Granada. Com partidas a serem disputadas neste também neste domingo (3), a rodada se encerra apenas nesta segunda (4), com o duelo entre Celta de Vigo e Cádiz. Confira com o Lance! o resumo dos jogos da La Liga.