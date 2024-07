Real Madrid emite comunicado sobre evento de despedida de ídolo

(Foto: Ina Fassbender/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 09:18 • Rio de Janeiro

O Real Madrid anunciou na manhã desta segunda-feira (22), um evento de despedida do zagueiro Nacho Fernández. O defensor de mudança para o recém-promovido Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, dá adeus ao clube que o revelou depois de mais de 20 anos de casa.

- O Real Madrid C. F. comunica que na próxima quarta-feira, 24 de julho, às 13:00 h, ocorrerá na Cidade Real Madrid um ato institucional de homenagem e despedida do nosso capitão Nacho Fernández, com a presença do nosso presidente Florentino Pérez. - escreveu o clube, em comunicado oficial.

A cerimônia ocorrerá na próxima quarta-feira, às 8h (horário de Brasília), no CT da equipe, e será comandado pelo presidente merengue, Florentino Pérez.

Criado nas categorias de base do Real, Nacho ficou por muito tempo na reserva, mas sempre era considerado um substituto imediato para o setor defensivo. Ao longo do tempo, mostrou muita versatilidade ao atuar de zagueiro, lateral, e quando necessário, até de volante.

Na última temporada, o capitão do Real Madrid esteve presente e ergueu os troféus da Supercopa da Espanha, de LaLiga e da Champions League, além da Eurocopa com a Espanha. O jogador é apenas o sexto na história a possuir seis títulos da competição no currículo.

Aos 36 anos e com ida confirmada ao mundo árabe, ele jogará ao lado de Aubameyang e Casteels no time saudita.

Nacho Fernández foi campeão da Euro 2024, batendo a Inglaterra na grande decisão (Foto: INA FASSBENDER / AFP)