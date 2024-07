Blancos divulgam camisa II nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação / Real Madrid)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 08:19 • Rio de Janeiro

O Real Madrid divulgou seu segundo uniforme para a temporada 2024/25, nesta segunda-feira (22). O equipamento, que possui o laranja como cor predominante, terá detalhes remetendo a "estrelas que brilham no céu do Santiago Bernabéu", com partes em azul.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A cor da nova camisa II não é utilizada pelo clube espanhol desde 2013-14, quando os Merengues conquistaram a sua 10ª Champions League.

Assista o vídeo de apresentação da Adidas com o Real Madrid

O lançamento está disponível no site oficial da Adidas por um valor entre 100 e 150 euros, aproximadamente R$ 600 a 900 na cotação atual. As calças e meias também são laranja com detalhes pretos.

Após conquistar a 15ª Liga dos Campeões no início de junho, a equipe comandada por Carlo Ancelotti inicia seu trabalho de preparação para a temporada em uma turnê pelos Estados Unidos. O clube realizará três amistosos para 2024/25, diante de Milan, Barcelona e Chelsea.

➡️ Santos reage à foto de Lamine Yamal com camisa do Neymar

Blancos divulgam camisa II nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação / Real Madrid)