Chelsea x Manchester City: onde assistir e escalações do jogo pela Champions League Feminina

Chelsea e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h (de Brasília), em Stamford Bridge, Londres. A partida é válida pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League Feminina e terá a transmissão da Max (streaming) e DAZN (streaming).

O Chelsea venceu no seu último jogo contra o próprio Manchester City, porém pela Super Liga Feminina FA. O clube, no entanto, precisa reverter um placar de 2 a 0 contra a equipe adversária para passar de fase. Antes da derrota no jogo de ida, os Blues estavam invictos a 28 jogos.

O City, por sua vez, defende uma vantagem de dois gols para a partida de volta. No primeiro confronto, a atacante Vivianne Miedema saiu do banco para marcar ambos os gols e colocar um pé nas semifinais da Champions League Feminina.

A equipe que passar de fase enfrentará o Barcelona ou Wolfsburg nas semis da competição. O time espanhol tem uma vantagem de 4 a 1 e é o favorito para chegar na próxima etapa do torneio.

Momento do gol de Vivianne Miedema na vitória do Manchester City contra o Chelsea. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

CHELSEA X MANCHESTER CITY

QUARTAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA - CHAMPIONS LEAGUE FEMININA



📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

📺Onde assistir: Max (streaming) e DAZN (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHELSEA (Técnica: Sonia Bompastor)

Hampton; Bronze, Björn, Bright, Baltimore; Cuthbert, Walsh; Rytting Kaneryd, Macario, James; Ramírez

MANCHESTER CITY (Técnico: Nicholas Cushing)

Keating; Casparij, Prior, Weinroither, Ouahabi; Roord, Miedema, Park; Kerolin, Fowler, Murphy