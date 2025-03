Barcelona x Wolfsburg: onde assistir e escalações do jogo pela Champions League Feminina

Barcelona e Wolfsburg se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 14h45 (de Brasília), no Estadi Johan Cruyff, em Barcelona. A partida é válida pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League Feminina e terá a transmissão da TNT (TV fechada) e Max (streaming).

O Barcelona está perto de chegar às semis do torneio, tendo em vista que venceu o primeiro jogo fora de casa pelo placar de 4 a 1. No último jogo, no entanto, a equipe sofreu uma dura derrota para o Real Madrid por 3 a 1. O treinador blaugrana Pere Romeu terá dois desfalques para a partida: Ona Batlle e Kika Nazareth.

O Wolfsburg, por outro lado, tem a díficil tarefa de reverter o placar do jogo de ida. Longe de casa, o time precisa ganhar do Barcelona por três ou mais gols para passar de fase.

Hansen, do Barcelona, e Brand, do Wolfsburg, disputam bola em jogo da Champions Feminina (Foto: Ronny Hartmann/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Barcelona e Wolfsburg (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA X WOLFSBURG

QUARTAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA - CHAMPIONS LEAGUE FEMININA



📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de março de 2025, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: Estadi Johan Cruyff, na Catalunha (ESP);

📺Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona (Técnico: Pere Romeu)

Coll; Fernandez, Paredes, Leon, Brugts; Bonmati, Guijarro, Putellas; Graham, Paralluelo, Pajor

Wolfsburg (Técnico: Tommy Stroot)

Borbe; Wilms, Dijkstra, Minge; Jonsdottir, Huth, Lattwein, Wedemeyer; Endemann, Beerensteyn, Popp