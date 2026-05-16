O adeus de uma lenda: Lewandowski anuncia saída do Barcelona ao fim da temporada
Polonês encerra ciclo histórico no Barça
O Barcelona comunicou oficialmente que Robert Lewandowski não vestirá mais a camisa blaugrana após o encerramento da temporada 2025-26. A decisão coloca um ponto final em uma trajetória magnífica de quatro anos na Catalunha. Referência absoluta na La Liga desde que trocou Munique por Barcelona, o centroavante deve receber as últimas homenagens da torcida no Camp Nou já neste domingo, no duelo diante do Real Betis.
Aos 37 anos, o polonês já abriu o jogo com o elenco e a comissão técnica. Segundo informações do The Athletic, "Lewy" comoveu a todos com um discurso de despedida durante o treinamento desta semana. Em tom de gratidão, ele definiu o período no clube como o "capítulo mais extraordinário" de sua vida nos gramados.
Nas redes sociais, o craque reforçou o sentimento de gratidão no último sábado, destacando sua conexão com o projeto do clube:
"Após quatro anos de muita entrega e superação, chegou a hora de partir. Saio com a alma lavada e a sensação de dever cumprido. Foram quatro temporadas e três títulos de liga. O carinho que recebi aqui desde o primeiro dia é algo que levarei para sempre. A Catalunha se tornou meu lar. Agradeço ao presidente Laporta pela oportunidade de viver este capítulo incrível. O Barça voltou ao topo, que é o seu lugar. Visca el Barça. Visca Catalunya."
A história de Lewandowski no Barcelona será escrita com letras douradas. Em nota oficial, o clube exaltou a postura do atleta: "Robert Lewandowski encerrará seu vínculo com o FC Barcelona ao fim desta campanha. O atacante se despede deixando um rastro de gols, liderança nata e uma gana de vencer que serviu de exemplo para todos."
Contratado por 50 milhões de euros em 2022, o polonês balançou as redes 119 vezes em 191 jogos, marca que o isola como o 14º maior goleador da história da instituição. Logo em seu primeiro ano, faturou o Troféu Pichichi e garantiu o título nacional.
Mas o brilho não parou por aí. Lewandowski foi a engrenagem principal na conquista da tríplice coroa nacional em 2024-25, temporada em que anotou impressionantes 42 gols. No total, ele deixa a Espanha com sete taças na bagagem, incluindo três edições da La Liga e três Supercopas, provando que o instinto assassino na área permanece intacto.
Com o anúncio da saída, o mercado internacional entrou em ebulição. Embora nomes como Juventus e equipes da MLS apareçam no radar, o caminho mais provável aponta para o futebol árabe.
Informações de bastidores indicam que o Al-Hilal já colocou uma proposta oficial na mesa do veterano. Os valores são astronômicos: o clube de Riade estaria disposto a pagar cerca de € 90 milhões (aproximadamente R$ 500 milhões) por temporada para contar com o faro de gol do polonês.
