A negociação pelo arqueiro se deu rapidamente devido a uma necessidade grande dos blancos. O intocável goleiro Thibaut Courtois rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficará fora de boa parte da temporada 2023-24. Sem o belga, Carlo Ancelotti teria como opção para o gol entre os profissionais apenas o ucraniano Andriy Lunin. Na vitória sobre o Athletic Bilbao, no último sábado, o comandante levou para o banco de reservas o jovem Lucas Cañizares, filho do lendário goleiro espanhol Santiago Cañizares.