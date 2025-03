O RB Leipzig terá mudanças para o restante da temporada, que tem ainda a Bundesliga e a Copa da Alemanha no calendário. Em suas redes, na manhã deste domingo, o clube anunciou a demissão do técnico Marco Rose e também confirmou a contratação de um novo nome para o cargo: Zsolt Löw.

- O RB Leipzig demitiu o técnico Marco Rose de suas funções com efeito imediato neste domingo. Seus assistentes técnicos Alexander Zickler, Marco Kurth, Frank Geideck e Frank Aehlig (Chefe dos Jogadores Profissionais) também foram dispensados ​​de suas funções - escreveu o Leipzig em comunicado no "X".

Em seguida, o clube anunciou o substituto, que assumirá o comando da equipe nos próximos compromissos até o fim da temporada. O escolhido foi Zsolt Löw, que era chefe de desenvolvimento de futebol na Red Bull. O assistente será Peter Krawietz, e ambos já começam as atividades na segunda-feira.

- Zsolt Löw é o novo treinador do RB Leipzig. O técnico de 45 anos, que anteriormente atuou como Chefe de Desenvolvimento de Futebol na Red Bull, assinou um contrato até o final da temporada 2024/25 e comandará o treinamento pela primeira vez na segunda-feira. Peter Krawietz (53) apoia Löw como treinador assistente em Leipzig.

- Nosso foco total está no máximo de nove jogos restantes nesta temporada. Ainda temos a oportunidade de atingir nossos objetivos em duas competições. Faremos tudo o que pudermos para chegar à final da copa em Berlim e aproveitar ao máximo a temporada restante da Bundesliga - disse o novo técnico.

Após confirmar a demissão de Rose, Leipzig anunciou a contratação de Zolt Löw (Foto: Divulgação/RB Leipzig)

- Zsolt Löw tem tudo o que precisa para mudar as coisas rapidamente e obter um aumento significativo no desempenho: experiência extraordinária, trabalho extremamente bem-sucedido em grandes clubes europeus e a abordagem certa. Por último, mas não menos importante, agora cabe à equipe mudar as coisas junto com Zsolt. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando para preencher a posição de treinador para a próxima temporada 2025/26 - disse Marchel Schäfer, diretor executivo de esportes do clube.

A decisão da diretoria foi tomada após a derrota para o Gladbech, fora de casa, no sábado, por 1 a 0. A equipe, que ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação da Bundesliga, perdeu o confronto direto. O próximo duelo será contra o Stuttgart, no dia 2 de abril (quarta-feira), pela semifinal da Copa da Alemanha.

Saída de Marco Rose

De acordo com o jornal "Bild", Rose estava no centro de como de costume quando foi informado da decisão. Ele tinha contrato válido com o RB Leipzig até 2026 e se juntou à equipe em 2022, disputando 125 jogos.

Com passagens por Borussia Dortmund , Gladbach e Red Bull Salzburg, Rose levou o Leipzig ao título da Copa da Alemanha na temporada 2022-23 e à Supercopa da Alemanha em 2023.

- Acreditamos na constelação com Marco e sua equipe por muito tempo e tentamos de tudo até o final para mudar as coisas juntos. No entanto, dada a situação atual e a falta de resultados, estamos firmemente convencidos de que precisamos de um novo ímpeto para os jogos restantes para atingir nossas metas da temporada. Gostaríamos de agradecer a Marco e sua equipe técnica pelos últimos dois anos e meio, os sucessos compartilhados e sua dedicação ao nosso clube -falou Schäfer.

Quem é Zsolt Löw?

Löw já trabalhou como assistente técnico no RBL sob Ralph Hasenhüttl e Ralf Rangnick de 2015 a 2018. Como assistente de Thomas Tuchel, Löw também tinha contrato com o Bayern de Munique (2023-2024), Chelsea (2021-2022) e PSG (2018-2020).

O novo técnico do Leipzig já jogou pelo Red Bull Salzburg (2014-2015) e pelo Liefering (2012-2014). Como assistente técnico, Löw conquistou a Liga dos Campeões (2021) e também se tornou campeão alemão (2023), francês (2019, 2020) e austríaco (2015). Na Bundesliga, ele jogou como zagueiro no Energie Cottbus, TSG Hoffenheim e FSV Mainz 05.