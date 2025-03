St. Pauli e Hoffenheim se enfrentam, nesta sexta-feira (14), em duelo válido pela 26ª rodada do Bundesliga. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), e as equipes entram no campo do Millerntor-Stadion, em Hamburgo (ALE). O confronto será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e OneFootball. ➡️ Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre St. Pauli e Hoffenheim pela Bundesliga

✅ FICHA TÉCNICA

ST. PAULI X HOFFENHEIM

26ª RODADA - BUNDESLIGA

📆 Data e horário: sexta-feira, 14 de março de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Millerntor-Stadion, em Hamburgo (ALE)

📺 Onde assistir: Sportv e OneFootball

🟨 Árbitro: Felix Brych

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ST. PAULI (Técnico: Alexander Blessin)

Vasilj; Wahl, Van der Heyden e Nemeth; Saliakas, Smith, Irvine e Treu; Sinani; Saad e Weisshaupt.



HOFFENHEIM (Técnico: Christian Ilzer)

Baumann; Kaderabek, Ostigard, Akpoguma e Gendrey; Bischof, Becker e Stach; Kramaric; Orban e Tabakovic.

➡️ Atitude de Endrick em pênalti decisivo do Real Madrid mudou escolha de Ancelotti