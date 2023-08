O Barça também não conseguiu duas vitórias nas duas primeiras rodadas da temporada e soma quatro pontos. Com seu maior rival, o Real Madrid, liderando a competição de forma invicta, o Barcelona está determinado a conquistar os três pontos contra o Villarreal e se recuperar na corrida pelo primeiro lugar no Campeonato Espanhol. A equipe sabe que cada ponto é crucial, e esta partida é vista como uma oportunidade de se aproximar do topo da tabela.