Na etapa final, já com Messi em campo, o Inter Miami soube sofrer com a pressão dos donos da casa, mas conseguiu controlar a partida até o momento de matar qualquer chance do NY Red Bulls. Poucos minutos de ter uma chance em cobrança de falta, Lionel Messi recebeu dentro da área e achou passe milimétrico para Cremaschi, que apenas rolou para o argentino empurrar para as redes com o gol vazio.