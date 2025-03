Hansi Flick dá dura resposta sobre camisa 10 do Barcelona

Ansu Fati, um dos jovens talentos mais promissores do futebol espanhol que herdou a camisa 10 de Messi, enfrenta um momento de incerteza em sua carreira no Barcelona. O técnico da equipe blaugrana, Hansi Flick, em coletiva de imprensa antes do duelo contra o Girona, neste domingo (30), não deixou claro se a joia terá alguma oportunidade nesta reta final de temporada.

- Minutos para Fati? Veremos se é possível ou não, mas está claro que não é uma situação fácil para ele. Se precisarmos dele, ele entra - disse Hansi Flick, técnico do Barcelona.

Ansu Fati não entra em campo desde o dia 4 de janeiro, quando o Barcelona visitou o Barbastro, na estreia da equipe na segunda rodada da Copa do Rei. Naquela ocasião, o atacante atuou em apenas 28 minutos. Até o momento, ele jogou oito partidas em todas as competições, totalizando 187 minutos.

Apesar de seu desejo de permanecer no clube catalão, as recentes decisões técnicas indicam uma possível exclusão dos planos do time. O jovem atacante foi deixado de fora de diversos jogos, e o clube pode explorar uma negociação por empréstimo, assim como fez em 2023, quando o emprestou ao Brighton, da Inglaterra.

Não foi fácil, porém, para que Fati deixasse o Barcelona naquela época. Este era o desejo do atleta e de seu staff desde a abertura do mercado, mas os catalães fizeram jogo duro para qualquer negociação. Na reta final daquela janela, os mandatários blaugranas decidiram se desfazer do jogador por empréstimo e tinham o Tottenham como principal interessado, mas o Brighton conseguiu completar o chapéu devido à recusa do jogador em se transferir para Londres.

Outra resposta de Hansi Flick

Além disso, em resposta à possibilidade de Fati ganhar tempo de jogo durante esse período, Hansi Flick destacou a atitude de outros jogadores que também não estão tendo oportunidades.

- Pau Víctor e Pablo Torre têm sessões de treinamento fantásticas, e é isso que eu estou procurando: que eles treinem duro e deem 100 por cento. Esse é o trabalho do jogador, e é tudo o que eu tenho a dizer sobre isso - disse o alemão.