Ranking da Fifa: Brasil sofre queda e Argentina dispara; confira o Top 10

Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 09:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil perdeu uma posição na atualização do ranking da Fifa, divulgada nesta quinta-feira (18), e volta a ocupar a quinta colocação. A Seleção Brasileira foi ultrapassada por Espanha e Inglaterra, campeã e vice da Eurocopa; já a líder Argentina disparou após a conquista da Copa América sobre a Colômbia.

A eliminação nas quartas de final do torneio continental somada ao bom desempenho de outras seleções no período rendeu ao Brasil a queda no ranking. Campeã da Euro, a seleção espanhola subiu cinco posições na classificação da Fifa, enquanto a vice Inglaterra foi de quinto para quarto. Por outro lado, a Bélgica caiu da terceira para a sexta colocação.

No topo, a Argentina - campeã da Copa América - expandiu sua vantagem sobre a segunda colocada França, que terminou a Eurocopa em quarto lugar. Vice no torneio americano, a Colômbia aparece como novidade no Top 10.

Confira abaixo atualização de julho do ranking da Fifa:

1. Argentina : 1.901,48 pontos

: 1.901,48 pontos 2. França : 1.854,91

: 1.854,91 3. Espanha : 1.835,67

: 1.835,67 4. Inglaterra : 1.812,26

: 1.812,26 5. Brasil : 1.785,61

: 1.785,61 6. Bélgica : 1.772,44

: 1.772,44 7. Holanda : 1.758,51

: 1.758,51 8. Portugal : 1.741,43

: 1.741,43 9. Colômbia : 1.727,32

: 1.727,32 10. Itália: 1.714,29