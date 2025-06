Rafael Belinho é campeão croata e terá futuro definido em breve

O meia-atacante Rafael Belinho, que surgiu como grande promessa do Vasco no início da década, deve ter o seu futuro acertado nas próximas semanas. Campeão croata pelo Dínamo Zagreb, o jovem, segundo o seu empresário Léo Caique, recebeu propostas de clubes europeus e de um brasileiro.

- Desde os oito anos, quando ainda estava no Vasco, o Belinho é monitorado por gigantes europeus. Quando ele foi para o Dínamo, esse acompanhamento se intensificou. O contrato dele com o clube croata termina agora na metade do ano e a definição do time que ele irá defender acontecerá em breve - declarou.

Ainda de acordo com Caique, o Dínamo é um dos interessados em ficar com o brasileiro, mas haveria o consenso de que chegara o momento de Rafael respirar novos ares. O agente explica a situação.

- O Belo tem sido bastante feliz no Dínamo e sua família está bem adaptada à Croácia. Entretanto, a carreira de jogador é curta e vários aspectos precisam ser levados em conta nesta hora - encerrou.