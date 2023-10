Atualmente vestindo a camisa do River Plate (ARG), Rondón vem sendo notado na Seleção Venezuelana, rival do Brasil na próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com isso, o Lance! te convida a conhecer um pouco mais do jogador que tem passagens pelo Everton (ING), Zenit (RUS) e Newcastle (ING).