Quem é o técnico brasileiro em ascensão na Europa em time parceiro do Manchester United

Para um pré-adolescente carioca que se mudou com os pais do Rio de Janeiro para a Suíça em busca de uma vida melhor, o futebol era a conexão com o país natal. Sem talento com a bola nos pés, Pedro Nogueira escolheu treinar as equipes da garotada da mesma idade e, aos 16 anos, em um time feminino, teve a primeira experiência como técnico. Hoje, aos 31 anos, o brasileiro já alcançou a licença máxima para treinadores na Europa, a UEFA Pró, publicou um livro que virou referência e pela segunda temporada consecutiva comanda o time B do Lausanne, que disputa a quarta divisão suíça.

A carreira de Pedro teve ascensão nos últimos anos com uma passagem como assistente técnico do Stade de Reims B, da França, na temporada 2022/2023. Seu livro, em espanhol “Conceptos táticos de ataque en fútbol”, também publicado em francês, foi uma das referências para sua contratação.

“O treinador do profissional, Oscar Garcia (espanhol que dirige atualmente o Leuven, da Bélgica), me conhecia pelo livro. Ele tinha meu livro e tinha adorado, me recomendou por causa disso. Então, aquilo me abriu um espaço. Um pouco antes da pandemia, eu comecei a escrever, e virou uma das referências táticas de futebol na Espanha” - conta Pedro Nogueira.

O futebol espanhol é a referência para o livro, apesar de Pedro destacar que as escolas de técnicos portugueses tem a mesma importância no futebol atual.

“Como você chega a, por exemplo, um modelo de jogo como o do Jorge Jesus, que fez muito sucesso aí no Brasil? O que está por trás? Quais são, nas diferentes fases do ataque com exemplos práticos? Então, eu falei de uma forma muito objetiva” - explica Pedro, que vendeu 5 mil exemplares da publicação.

A experiência de seis anos na Espanha, onde foi assistente de times semi-amadores como Poli Ejido e Cartaya, formaram o estilo do técnico. Para Pedro Nogueira, o futebol espanhol é o melhor do mundo há algum tempo e tem participação na origem do que ele considera, a modernidade do futebol

“Uma união da parte acadêmica e do campo, que iniciou em Portugal e na Espanha no início dos anos 2000, final dos anos 90. Então, quando os profissionais de campo e os profissionais acadêmicos começaram a se falar, os técnicos portugueses e o futebol espanhol ganharam tudo. Houve uma otimização da forma com que se treina. E aí surgiram inúmeros treinadores de altíssimo nível” - destaca.

O Lausanne, clube atual de Pedro, faz parte do mesmo grupo investidor de Manchester United (ING) e Nice (FRA). Na temporada passada, o time suíço terminou a 4ª divisão em quinto lugar e perdeu a chance de ser promovido na última rodada. Para o futuro, o treinador abre possibilidade para comandar algum clube no Brasil.

“Eu acho que o jogador brasileiro têm uma genialidade, uma criatividade que você não encontra em nenhum lugar do mundo. Então eu acho que esse jeitinho brasileiro, se ele é bem canalizado, ao mesmo tempo que você dá liberdade para os atletas, dá para montar times interessantes do ponto de vista tático, times que jogam para frente, ofensivos” - analisou o técnico.