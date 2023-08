Em 2015, Juanma iniciou uma parceria com o atual treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli, e ficou responsável pela transição de jovens da base da seleção do Chile. No ano seguinte, também deixou a Roja ao lado do argentino para fazer a mesma função no Sevilla. Depois, não voltou mais para a Espanha: passou por Atlético Nacional (COL), Vissel Kobe (JAP) e Qingdao FC (CHI), nos três como treinador principal.