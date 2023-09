No entanto, a trajetória do camisa 10 na seleção começou de maneira conturbada. Em 2005, aos 18 anos, Messi entrou na metade da segunda etapa no lugar de Lisandro López, mas acabou expulso do amistoso contra a Hungria em menos de um minuto. Após tentativa de lance individual, o jovem craque acertou uma cotovelada no rosto do zagueiro Vilmos Vanczák - o árbitro da partida viu o lance e aplicou o cartão vermelho direto.