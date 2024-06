Troféu de La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 10:56 • Madri (ESP)

Nesta terça-feira (18), a direção de La Liga divulgou o calendário da competição para a temporada 2024-25 do futebol europeu. Com isso, todas as equipes já sabem a ordem e as datas dos jogos que terão ao longo da jornada em busca da taça.

Sempre visado por pessoas de todo o mundo, 'El Clásico', duelo entre Real Madrid e Barcelona, já tem data para acontecer no turno e no returno. O primeiro jogo acontecerá no dia 27 de outubro, no Santigo Bernabéu, naquele que será o primeiro confronto de Mbappé com os catalães vestindo a camisa merengue. Já a volta está marcada para a 35ª rodada, no dia 11 de maio de 2025, e tem possibilidades de acontecer já no novo Camp Nou.

O primeiro dérbi do Campeonato Espanhol de 2024-25 também está previsto para ser em Madri, mas não no Bernabéu. O Cívitas Metropolitano será o palco da visita dos comandados de Carlo Ancelotti ao Atlético de Madrid de Diego Simeone, no dia 29 de setembro (rodada 8).

Entre outros clássicos tradicionais do país, o dérbi da Andaluzia, disputado entre Real Betis e Sevilla, deve ter espaço nas rodadas 9 e 29; já o confronto basco entre Athletic Bilbao e Real Sociedad acontecerá nas jornadas 14 e 34.

👀 Veja quais serão os confrontos da primeira rodada de La Liga:

⚽ Athletic Bilbao x Getafe - San Mamés

⚽ Real Betis x Girona - Benito Villamarín

⚽ Mallorca x Real Madrid - Son Moix

⚽ Las Palmas x Sevilla - Gran Canaria Stadium

⚽ Villarreal x Atlético de Madrid - Estadio de la Cerámica

⚽ Valencia x Barcelona - Mestalla

⚽ Real Sociedad x Rayo Vallecano - Anoeta

⚽ Celta de Vigo x Alavés - Balaídos

⚽ Osasuna x Leganés - Estadio Reyno de Navarra

⚽ Real Valladolid x Espanyol/Oviedo* - Estadio José Zorrilla

*As duas equipes ainda estão disputando a última vaga para o acesso à primeira divisão. Nos play-offs da Segundona, o Oviedo bateu os catalães por 1 a 0, com gol do atacante brasileiro Alemão, emprestado pelo Internacional. O jogo da volta será em Barcelona, no domingo (23), às 13h30.

