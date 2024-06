Atlético de Madrid chega a acordo para contratar artilheiro de LA LIGA

Dovbyk marcou 24 gols na última edição do campeonato espanhol. (Foto: Divulgação)







Publicada em 11/06/2024 - 13:45

O Atlético de Madrid está muito próximo de anunciar um nome de peso para a posição de centroavante: artilheiro da última edição de LA LIGA, com 24 gols, o ucraniano Artem Dovbyk, do Girona, tem acordo verbal para reforçar o elenco colchonero na próxima temporada. A informação foi apurada pelo jornalista Patrick Berger, da Sky Sports da Alemanha.

Segundo o especialista em transferências, o Atleti enfrenta a concorrência do Napoli na negociação, mas está passos a frente. O atacante recebeu sondagens de outros clubes, mas tem vontade de seguir no futebol espanhol. A cláusula de rescisão com o clube catalão gira em torno de 40 milhões de euros e Dovbyk tem contrato até junho de 2028.

Algoz do Barcelona na última temporada, o camisa nove demonstrou muita facilidade em fazer gols na última temporada. Foram 24 bolas na rede e dez assistências em 39 jogos disputados: só contra o Barça, foram dois gols e um passe para gol nas partidas por LA LIGA.

Já nos jogos diante do Atleti, o atacante marcou um gol e deu uma assistência.

Apesar de ter mais dois anos de contrato, Morata pode receber propostas e deixar o Atlético de Madrid. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Mais um reforço para o Atlético de Madrid

No aguardo pelo caminhar da negociação, o Atlético de Madrid está ainda mais próximo de reforçar mais uma área da equipe: a zaga. Robin Le Normand, defensor da seleção espanhola, será novo jogador colchonero. O acordo entre o jogador e o clube já é uma realidade e falta apenas o sinal positivo do clube basco. De acordo com o MARCA, o valor pago pelo zagueiro da Real Sociedad deve ser menor que 40 milhões de euros.

Dovbyk, pela Ucrânia, e Le Normand, pela Espanha, estão apresentados para a disputa da Eurocopa 2024, na Alemanha. O Atlético de Madrid espera fechar os dois acordos antes da bola rolar pela competição continental, no próximo dia 14.

