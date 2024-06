Ex-Botafogo, Caio conquista Liga dos Emirados Árabes pela segunda vez

Caio Canedo conquistou mais um título com a camisa do Al Wasl (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 23:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-Botafogo e Internacional, o atacante Caio Canedo viveu mais um momento de glória na Ásia. O Al Wasl, equipe do brasileiro, venceu o Al Nasr por 2 a 0 e levantou a taça de campeão da Liga dos Emirados Árabes pela 8ª vez em sua história. O clube não vencia a Liga desde a temporada 2006/2007.

Esse é o quarto título de Caio no país. Além da Copa do Presidente e a Liga dos Emirados, pelo Al Wasl, o atacante também conquistou a Liga e a Copa do Presidente, pelo Al Ain, na temporada 2022/2023.

- Foram mais de 10 anos esperando esse momento e o sonho se tornou realidade. Gostaria de agradecer de coração à nossa torcida, aos presidentes do clube e a minha família pelo apoio durante a temporada toda. O Al Wasl é a minha segunda casa, o lugar onde me sinto feliz, e o clube que abriu as portas dos Emirados Árabes pra mim - afirmou Caio.

Naturalizado cidadão emiradense, o atleta é convocado constantemente para a seleção local e é considerado um dos principais jogadores do país.

Pelo Al Wasl, Caio Canedo tem 114 gols e 25 assistências em 202 jogos. Na atual temporada, o jogador tem 10 gols e 6 assistências em 33 jogos. No Al Ain, o jogador também deixou sua marca. Com 26 gols e assistências em 73 jogos e dois títulos, Caio foi autor de um dos gols do clube na final da Copa da Liga.