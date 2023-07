A primeira partida do Merengue na atual edição será contra o Athletic Bilbao, fora de casa, no dia 12 de agosto. No dia seguinte, no domingo (13), o Barça vai viajar para enfrentar o Getafe, no mesmo horário. O Atlético de Madrid vai estrear somente na segunda-feira (14), contra o Granada. Todas as três partidas serão no mesmo horário, às 16h30.