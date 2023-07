O Manchester United recusou uma oferta do West Ham pelo zagueiro Harry Maguire, de 30 anos, no valor de 20 milhões de libras (cerca de R$120 milhões, na cotação atual), de acordo com o portal "The Athletic". O clube londrino está em busca de reforços após a venda de Declan Rice para o Arsenal e o zagueiro dos Diabos Vermelhos foi um pedido direto do treinador dos Hammers, David Moyes.