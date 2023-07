Enquanto as ligas europeias não começam, os clubes aproveitam a pré-temporada distribuída pelo mundo, com a grande maioria das viagens para os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Após a preparação, os clubes retornarão para mais um ano em busca de títulos. Com a hegemonia do Bayern de Munique, o Campeonato Alemão estará de volta na segunda semana de agosto.