+ Quando começa a La Liga 2023/24? Confira os jogos da primeira rodada e as data do ‘El Clássico’



Assim como o início, a última rodada também foi confirmada para o dia 18 de maio. A primeira partida do Paris Saint-Germain, atual campeão, será contra o Lorient-Bretagne Sud, dia 12 de agosto, às 16h (de Brasília), no Parque dos Princípes.