Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 13:38 • Catalunha (ESP)

Nesta sexta-feira (15), o Barcelona conheceu seu adversário e seu chaveamento em busca do objetivo de voltar a vencer a Champions League depois de quase nove anos. Em sorteio realizado em Nyon, na Suíça, a Uefa colocou os catalães diante de uma espécie de 'freguês histórico'.

⚽ QUAL É O OPONENTE?

Perto de perder o técnico Xavi, que anunciou saída ao fim da temporada, o Barça terá pela frente o PSG nas quartas de final. Caso se classifique, enfrentará o qualificado de Atlético de Madrid x Borussia Dortmund nas semifinais. O duelo com os parisienses marcará o reencontro com o técnico Luis Enrique, que foi campeão da Champions com os blaugranas em 2014-15.

📜 HISTÓRICO RECENTE

Desde o início dos investimentos qataris no PSG e o crescimento continental do Barcelona nos anos 2000 e 2010, uma espécie de rivalidade entre catalães e parisienses começou a florescer. De 2013 até 2021, a dupla se confrontou em dez jogos diferentes na Champions, sendo oito em mata-matas e duas em fase de grupos. Dos quatro duelos eliminatórios, o Barça levou a melhor em três, com destaque para a grande 'remontada' protagonizada por Neymar em 2017, perdendo por 4 a 0 no Parc des Princes e vencendo por 6 a 1 no Camp Nou; o último embate, porém, teve soberania do Paris Saint-Germain, em 2021, com direito a goleada e hat-trick de Mbappé na Espanha.

Lewandowski e João Cancelo marcaram na vitória sobre o Napoli, que qualificou o Barça às quartas da Champions (Foto: PAU BARRENA / AFP)

📆 CALENDÁRIO

A data exata dos jogos de ida da fase de quartas da Champions League ainda não está definida, mas PSG e Barcelona já sabem as semanas dos embates. A ida acontecerá no Parc des Princes, no dia 9 ou no dia 10 de abril; a volta, no Olímpico de Montjuïc - o Camp Nou está parado para obras -, será no dia 16 ou 17 de abril.

Já a grande decisão da Champions voltará ao Wembley Stadium, em Londres (ING), pela oitava vez na história do continental. O jogo final está marcado para o dia 1 de junho.