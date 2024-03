Apresentador anuncia saída da Globo após 10 anos: ‘Foi difícil tomar a decisão’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 13:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O apresentador Igor Rodrigues está de saída do Globo Globo. Em um comunicado publicado em suas redes sociais nesta sexta-feira (15), o profissional anunciou que pediu demissão da empresa, agradeceu a experiência e destacou que foi difícil tomar a decisão. Confira no vídeo acima.



Igor Rodrigues, de 32 anos, estava na Globo desde 2014. Atualmente, ele era responsável por apresentar o Tá Na Área, do SporTV, e também atuava como repórter em outros programas esportivos da Globo.



- Hoje eu decidi sair da Globo. Eu entendi que são momentos diferentes que vivemos, o que é super do jogo, é super normal. Daqui, da Globo, estou saindo levando só coisa boa. Tenho muito o que agradecer por todas as oportunidades que eu tive - disse Igor.



Por fim, Igor se mostrou preparado para assumir novos desafios:



- Alô, SAFs do jornalismo esportivo brasileiro! Estou no mercado a partir de agora e quero jogar. Obrigado pelo carinho de todo mundo. A gente continua se encontrando, daqui a pouco em um novo projeto”, concluiu o jornalista.

Apresentador Igor Rodrigues anuncia saída da Globo (Foto: Reprodução)