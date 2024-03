Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/03/2024 - 13:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Durante a cerimônia do prêmio 'International Business Institute', no Rio de Janeiro, o atacante Hulk, do Atlético-MG, e Zico ficaram lado a lado. Na premiação, o craque do Galo autografou alguamas camisas do Flamengo à pedido do Galinho.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O momento foi registrado por Gledson Paraíba, que trabalha com o camisa 7 atleticano. O atacante ganhou o prêmio de personalidade do ano na categoria Esportes Internacional Business Institute. Veja no vídeo acima:

Hulk venceu o prêmio Esportes Internacional Business Institute em cerimônia no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)